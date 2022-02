TREILER ⟩ Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival kuulutas välja esimesed filmid

Härjaks hüütud gangster, kelle tema enda jõuk kümme aastat tagasi tappis, ilmub müstilisel kombel välja, et otsida üles oma poeg ja maksta kätte tapjatele. Väikese eelarvega ja vaid 18 päevaga üles võetud film on jõhker ja nõrganärvilistele vaatajatele mittesoovitatav. Linateose nimiosas on «Tapanimekirjast» tuttav Neil Maskell.

Neil, kes mäletavad veel Ana Lily Amirpouri vampiirivesternit «Tüdruk läheb öösel üksi koju», tasub oodata ka selle Iraani juurtega Briti-Ameerika režissööri uut filmi «Mona Lisa ja verekuu» («Mona Lisa and the Blood Moon»). Seda õudussugemetega fantaasiapõnevikku vürtsitab tehno- ja raskemuusika. Peategelane on üleloomulike võimetega eluvõõras noor naine, kes põgeneb vaimuhaiglast ja sukeldub neoontuledes särava New Orleansi melusse.