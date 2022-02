RETROKLÕPS ⟩ Kas tunned ära, milliste tuntud eestlastega on tegu?

«Mõnikord on hea kallistada seda väikest last, kes endiselt meie sees elab, mis sellest, et nüüd oled suurem ja tugevam,» kirjutab oma Instagrami postituses riigikogu liige Yoko Alender ning jagab pilti lapsepõlvest, kus toetub oma kadunud isale Urmas Alenderile .

Yoko Alender (42) on Eesti arhitekt, riigiametnik ja poliitik, XIII ja XIV riigikogu liige. Lisaks poliitilisele tegevusele on ta olnud ürituste ja loominguliste projektide korraldaja, projektijuht ja pressiesindaja.

«Karge sügispäev, paistab päike, kõik liigub ja on samas justkui seisma jäänud. Palju mõtteid ja samas ei ühtegi. Nii vaikseks kõik on jäänud. Mis oli, see on läinud, mis tuleb, alles ees,» meenutas Yoko Alender 1994. aasta 28. septembrit Estonia katastroofi 25. aastapäeval 2019. aastal.