Eestlased said möödunud aasta jooksul lotot mängides ainult suurvõitude näol rohkem kui viie miljoni euro võrra rikkamaks. Ülejäänud Euroopaga võrreldes pigem madalate palkade ning pidevalt tõusvate hindade foonil võib tunduda, et just loterii on parim võimalus, millega oma elujärge oluliselt parandada – mitmel õnnelikul on see õnnestunud. Kuidas võitjad lotot mängivad? Millal võib kirest saada sõltuvus?