ÕNNESOOVID ⟩ Värske olümpiapronks Kelly Sildaru tähistab 20. sünnipäeva

«Täna on minu sünnipäev!» kirjutab Sildaru värskes Instagrami postituses, mille alla on juba kogunenud rohkelt õnnesoove.

Kolmanda ala eel on Sildaru kurtnud väsimust. «Olümpia on natuke ärevam, pingelisem, emotsioonid on teistsugused. Tunnen, et keha on kurnatud ja väsinud. Kuna finaalikoht tundus kindel, otsustasin puhata ja homseks valmistuda,» lausus Sildaru Postimehele antud intervjuus.