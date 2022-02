KLÕPSUD ⟩ Robert Rool avastab koos kallimaga Pariisi võlusid

Saatejuht Robert Rool lendas nädalavahetusel koos kallima Maarjaga Pariisi. Kaks olulist Prantsusmaa pealinna vaatamisväärsust on tänaseks juba nähtud.

Selle nädala teisipäeval käis Rool ka Louvre'i kunstimuuseumis, mille üks peamisi tõmbenumbreid on Leonardo da Vinci maal «Mona Lisa». «Vana hea, tahtsin telefonis Mona Lisaga rääkida, aga öeldi, et ta on maal!» kirjutas Rool naljatades.