PAPARATSO ⟩ Kas 25-aastane «Troonide mängu» staar on taas lapseootel?

Telesarjast «Troonide mäng» tuule tiibadesse saanud Briti näitlejanna Sophie Turner on viimase nädala jooksul mitu korda paparatsodele silma jäänud. Seda küllap seetõttu, et liikvele on läinud kuulujutud, et Turner ootab teist last, vahendab Page Six.