IGA EMA ÕUDUS ⟩ Kolmest lapsest kahel diagnoositi vähk: kogu elu pöörati pea peale

Keskmine poeg oli 2,5-aastane, kui ilmnesid sinikad, millega perearst saatis nad lastehaiglasse. Seal selgus, et lapsel on äge lümfoblastne leukeemia.

«Tal oli peas muhk, mida me jälgisime, ja ühel hetkel tegime vereanalüüsi ja tuli täpselt sama diagnoos – äge lümfoblastne leukeemia,» kurvastas ema. Ta tunnistas, et alguses tundus diagnoos kui surmaotsus, sest vähk ei tähenda midagi head, eriti väikesel lapsel.

Samuti ei teadnud nad, milline on paranemislootus. «Ega me ei lootnudki. Oled kuulnud, et vähk on surmaotsus, aga tuleb hakata minema ja lastele toeks olla. Kuidagi pead ka endaga hakkama saama, et olla lapsele toeks.»