KOPSAKAS SUMMA ⟩ Miss Global võistlusel osalev Merylin Nau avaldas, kui palju raha võistluse jaoks kuluda võib

«Iludusvõistlustega on vaja sponsoreid samamoodi nagu spordivõistlusega, on vaja, et keegi finantseeriks seda. See on kallis,» kommenteerib Nau. Ta on palju investeerinud ilutoodete ja ka riiete alla. «See võib olla kuni 10 000 eurot,» räägib ta summadest, mis iludusvõistluste jaoks võib välja käia. Ilutooted, ilma milleta Merylin kindlasti ei saa, on keha pruunistavad tooted, erinevad õlid ja juuksespreid.