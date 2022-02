ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Jüri Ratas ja Keskerakond on valinud kindlalt Venemaa poole

Jüri Ratas kindlalt Venemaa taga

Niisiis: kesikud on tänaseni veendumusel, et eelmainitud leping tagab neile jätkuvalt vene valija hääli. No selliste pässide omi, kes Narvas ringi jalutades ajakirjandusele kommenteerisid: «Putin ütles, et NATO on ohtlik, järelikult ongi.»

Keskerakonna heietused sellest, et nende leping on Ühtse Venemaaga mingis senitundmatus «külmutatud seisus», ei veena küll mitte kedagi. Rattal pole plaaniski selle lepinguga lõpetamisega seoses midagi ette võtta. Ja ei ole ka siis, kui Venemaa ühel päeval tõesti Ukrainat kogu oma armee ühtse löögiga ründab ning meie siseukse taga, aga miks mitte ka elutoas, verevalamine välja pääseb.

Keskerakond deklareerib selgelt, et siin konfliktis, kus ühel pool seisab Lääne-Euroopa ja ka USA ning teisel pool Venemaa, on nad valinud Vene poole.

Keskerakond deklareerib selgelt, et siin konfliktis, kus ühel pool seisab Lääne-Euroopa ja ka USA ning teisel pool Venemaa, aga taamalt paistab ka Puna-Hiina nägu, on nad valinud Vene poole.

Keskerakonda ei huvita rahu Euroopas, ei huvita naaberriigi iseseisvus, ei huvita koduriigi julgeolek ja ei huvita absoluutselt, mida Putin sõjaliselt kavatseb.

Leping on lahe, leping on vajalik, leping võib äkki kasutuks osutuda?

Kardan küll, et Keskerakonna nõunikud ja Ratase kamraadid Mailis Repsi poolt ärandatud maksumaksja raha eest välja tehtud õhtusöögiürituselt on sunnitud pettuma. See leping ei maksa mitte midagi. Välispoliitikas. Aga sisepoliitikas maksab see niipalju, et me teame: kesikud on selline lombitäis vahvaid limukaid, kes vahetavad riikliku iseseisvuse või Euroopa rahumeelse kooseksistentsi täiesti vabalt Jura kohvimasina, Putini allkirja või paari barreli nafta vastu.

Ma väga loodan, et see on meil aasta pärast valimistel meeles, mis poole Ratas ja tema kamp sõjaohu ajal valib.