ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raidi saatel «Juku Raadio» täitus 400. episood! Loe, mida arvavad kuulsad külalised presidendist linnapeani

ERR-i Ööülikooli eestvedaja Jaan Tootsen:

Jukuraadio on parim leiutis pärast Marconi, Popovi ja Tesla raadioalaseid katsetusi. Asutuse juht on süüdimatult kompleksivaba, ütlemata ilus hing Juku-Kalle Raid. Ja Jukuraadio puhul – siin ei ole vaja stuudiot, ei mingit üleliigset tehnilist jura. Kõik sünnib orgaaniliselt, justkui muuseas, kui jutuvõluri käisest voolab välja puhas eeter. Mina näiteks ei märganud, et Jukuraadio puhul oleks olnud vaja kasutada ajas ja arust pärinevat riistapuud – mikrofoni. No milleks? Saated on ägedad, sest Juku on tark. Ta võib vabalt rääkida nii füüsiku kui lüürikuga. Juku on sõbralik ja oskab luua õige atmosfääri. Aeg kaob, rõõm jääb. Ja näiteks isegi see üsna punkerlik koht nagu Kuku klubi sakstekamber, kus ei ole akent ega avarust, muutub tänu Juku hingesuurusele lõpmatult mõnusaks köögiks, kus on maast laeni aknad, lõpmatult ilus vaade ja tuules hõljuvate kardinate vahel viirastub virmalisi ja pannkoogilõhna. Pikka iga Jukule ja raadiole!

Ettevõtja ja kultuuritoetaja Raivo Raidam:

Jukuraadio on vahva, ka sellele saatele eelnenud, eelnevate nimede all kunagi ammu toimunud saated. Vähemalt 13 aastat juba. Tore, et kahel korral mindki kutsutud – 2009 suvel koos Vitalikuga ukrainapärase trahteri "Bogdan" terrassile ja mõni kuu tagasi mind restorantšikusse «Оdessa» rääkima teemal Krimm. Neist asjust üht-teist tean, Juku-Каlle mitte vähem. Samas on Jukuraadio värvikirev, olen ikka kuulanud ka, seall käsitletakse mida iganes teemasid. Huvitavalt.

Ekspresident Kersti Kaljulaid:

Jukuraadios on eriti hea tõsistest asjadest rääkida, sest on terve hulk inimesi, kes ei võta Juku-Kallet eriti tõsiselt. See omakorda on aga väga positiivne, sest tähendab vabamat aruteluformaati ja vähem solvunud kuulajaid, kui kõne alla peaksid tulema meie ühiskonna valusamad puudujäägid. Aga õnneks ongi just sellises kergelt lõdvestunud atmosfääris eriti hea ka öeldut vastu võtta ja sellele oma mõtetega reageerida. Niisiis võib Jukuraadiol olla kaugelt suurem ühiskondlik-edasiviiv mõju kui me keegi aimata oskame!

President Kersti Kaljulaid Juku Raadio salvestusel FOTO: Jukuraadio

Poliitik ja ajaloolane Mart Laar:

Olen Juku raadiole hea meelega usutlusi andnud ja nii on neid aja jooksul üsna arvukalt kogunenud. Ükski neist pole olnud samas kohas, kus eelmine ja vahel koguni keskkonnas, kus sedalaadi vestlust ette ei kujutagi. Vahest ongi nad seetõttu tihti tavapärastest erinevad. Vahel vähema poliitkorrektsuse tõttu, vahel jõuab jutt aga endalegi ootamatute teemadeni. Üldiselt – väga tore on!

Raadiohääl ja õppejõud David Vsevjov:

Tänases meediaruumis on tegemist ainulaadse saatega. Saatega, mis on vestlus selle sõna parimas tähendudes – kulgedes vabalt ettemääramata suunas.

Anu Lamp ja David Vsevjov Jukuraadios vestlemas FOTO: Jukuraadio

Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere:

Kui Juku Raadiot poleks juba palju aastaid olemas, tuleks see ilmtingimata välja mõelda. Keegi peab ju ometi oma muidu alati poliitkorrektsete vestluskaaslaste käest välja pressima selle, kui alasti on tegelikult kuningas. Isegi kui tegemist on sellise kuningaga, kelle peale Juku-Kalle saadet planeerides pole üldse tulnud. Vahet pole, kellelgi on alati kõhe. See on äärmiselt tervistav ja värskendav tunne. Kuigi seda väga tihti tunda ei tahaks. Juku-Kalle teab seda ja seetõttu peab ta alati pika pausi enne, kui sama vestja järgmine kord jutule kutsub.

Kuula Jukuraadio 400 episoodi SIIT!

Jukuraadio 400. köögilaud on loomulikult juubeliköögilaud. Ja seetõttu räägime me pidulikest asjadest, eriti aga pidulike mundrite ajaloost. Munder, mida me seostame enamasti sõjaväega, on tegelikult sotsiaalse keele kandja. Me teame mundri järgi paugupealt, kui kõva mees on see, kes selle selga on ajanud. Aga muidugi ei käi munder ega vormiriietus vaid sõjaväega kaasas, vaid on hiilinud kõikjale. Mundrite märgisüsteemist pajatab köögilauas moekunstnik Kalle Aasamäe. Läbi väikeste lugude, sõnapiltide, ajaloosündmuste, päevikute ja mälestuste ehitame me üles mundrisse topitud maailma. Ja teeme seda juubelipidustuste vaimus!