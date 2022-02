Gray arvab nüüd, et tema esialgne hinnang oli vale ja ta viis oma ajaveebi sisse paranduse. Astronoom sõnas, et hukule määratud objekt ei ole SpaceX-i raketi ülemine osa. See rakett tõusis õhku 2015. aasta veebruaris, et saata Maast 1,5 miljonit kilomeetri kaugusele süvakosmose kliimavaatluskeskus ehk DSCOVR.