VIDEO ⟩ «Olen teinud pattu»: 835 000 dollarit hasartmänguks varastanud nunn saadetakse trellide taha

80-aastane Kreuper sõnas kohtus, et kahetseb oma tegu, sest ta on raha varastamise ja hasartmängude mängimisega patustanud, teatab news.sky.com.

Lisaks kasiinodes mängimisele kulutas nunn raha luksuslikele puhkustele. Osal neist käis ta koos nunnadest sõpradega, kelle reisi ta maksis kinni. Nunn sõnas uurijatele, et tal tekkis kadedus, kuna katoliku preestritele makstakse rohkem palka kui abtissidele ja nunnadest koolijuhtidele.

Nunn Kreuperi advokaat Mark Byrne palus kohtul naist vanglast säästa, kuna ta elab kloostris juba rangete piirangute all.

«Kui ta vangi panna, kaotab ta kõik. Ta maksab kõik oma raha kuni surmani tagasimakseteks. Mitte keegi ei võta enam teda tööle, kuna ta on eakas. Talle tuleks tagada minimaalne toimetulek,» sõnas Byrne.

Los Angelese kohtu kohtunik Poonam Kumar tunnistas meediale, et see oli keeruline juhtum, kuna nunn on juba eakas naine, kuid samas ei saanud jätta teda karistamata.