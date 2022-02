FOTOD ⟩ Kaja Kallas proovis üllatavat ametit: kõik, mida telefonis kuulsin, jääb täiesti konfidentsiaalseks

«Omikrontüve levik on pannud erilise koormuse alla perearstikeskused. Seetõttu võtsin eelmisel nädalal kaks varahommikust tundi, et kogeda seda, mida kogevad praegu telefoni vastu võtvad pereõed,» rääkis Kaja Kallas oma blogis. Peaministri sõnul pani see kogemus mõistma, kui intensiivne selline töö on ja mis perearstikeskustes praegu kulisside taga toimub.

Perearstikeskuses võtsid ta lahkelt vastu Karmen Joller ja teised pereõed. «Ametinimetuseks sain «vabatahtlik registraator»,» rääkis Kallas. Tema tööülesanne oli vastata telefonile ja püüda leida patsientide muredele lahendusi.

«Pereõde Caryna Bogdanov istus minu kõrval ja abistas keerulisemate küsimuste korral,» tunnistas ta.

«Need ligi kaks tundi, mis ma perearstikeskuse registratuuris kõnedele vastasin, oli telefon sõna otseses mõttes punane ja vilkus väsimatult. Lõviosa patsiente pöördus koroonaga seoses – sooviti saada PCR-testile saatekirju, haigestunud patsiendid vajasid ravisoovitusi ja oli ka arvukalt neid, kes kõige enam soovisid infot,» muljetas Kallas.

Ta tunnistas, et kuna kõnesid oli nii palju, siis paraku kõik liinile ei pääsenudki. «See on sügavalt murettekitav olukord – mure nii inimeste pärast, kes liinile ei pääse, ja meie perearstide ja -õdede pärast, kes selle pöörase koormuse all töötavad.»

Peaminister tõdes, et see on perearstikeskustes nüüd paratamatu. «Dr Jolleri sõnul saab Kivimäe perearstikeskus päevas koguni 600–1500 kõnet, paljud helistavad korduvalt. Kui varasemalt suudeti kõigile tagasi helistada, siis omikroniajastul enam mitte ja nii on see paljudes perearstikeskustes.»