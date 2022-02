VIDEO ⟩ NOËP Koit Toome esitusest: ma ei suutnud vastu panna

Koit Toome esitusest sai inspiratsiooni jaanuaris toimunud muusikaauhindade galal mitmeid auhindu noppinud andekas muusik NOËP ehk Andres Kõpper. Ühismeediasse on ta postitanud naljaka videoklipi, mille kohta kirjutas: «Õnnesoovid, Stefan! Ja veel... Ma ei suutnud vastu panna, et seda videot teiega jagada.»

Vaata mõlemat videot ja veendu ise, kas leiad sarnasusi! Alumisel videol on tegemist Jimi Jamisoni looga «I'll Be Ready», mis on 90ndatel aastatel rohkelt populaarsust kogunud USA teleseriaali «Baywatch» tunnusmeloodiaks.

Sama postituse on NOËP teinud ka Facebooki, kust leiab mitmeid vahvaid kommentaare. «Mul jooksis täpselt sama pilt vaatamise ajal peas. Tänud visualiseerimise eest!» kirjutab üks. «Ma mõtlesin, et mida kuradit see mulle meenutas. Tänks, saan nüüd rahus magama minna,» mainib teine. «Appi, kui hea! Hea, et vastu ei suutnud panna soovile!» tunnustab kolmas.