President Alar Karis Stefanile: lootus on suur!

Kümnete tuhandete kaasaelajate hulgas on ka president Alar Karis, kes ühismeedias Stefanile õnnesoove jagab. «Tore on olnud jälgida hoogsat ja toimekat Eesti Laulu võistlust, näha andekaid tegijaid ja nautida head uut muusikat. Ohtralt jõudu Stefanile — kõik on alles ees! Lootus (Hope) on suur!» kirjutas president 13. veebruari keskpäeval.