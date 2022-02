OLÜMPIAKLÕPS ⟩ Kelly Sildaru Pekingi talimängudel: kas leiad Eesti lipu?

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru osaleb Pekingi olümpial kolmel alal. Näib, et vabal ajal naudib Kelly ka kohalikke võlusid. Vahelduseks kaadritele võistluspaigast on ta ühismeediasse postitanud vahva pildi, mille kohta küsib: kas leiad Eesti lipu?

Sildaru kandis Eesti lippu ka Pekingi taliolümpiamängude avatseremoonial. Kui avalikkuses tunti muret, et ega Kelly sellega ennast ohtu sea, leidis suusataja ise, et pigem ammutab ta sellest kogemusest jõudu ja positiivset energiat. «Ma ise ei muretse üldse, et peab pikalt ootama, seisma või külmetama. Ma olen ikkagi talisportlane ja harjunud külmades tingimustes treenima. Pikalt püsti seismine on samuti tavapärane,» kinnitas Sildaru Postimehele.