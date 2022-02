ÕNNESOOVID ⟩ Noorkuu laulja Rein Kahro tähistab kaasaga esimest pulma-aastapäeva

Paar teatas kihlumisest ülemöödunud aasta juunikuus. «Jah! Me oleme nüüd kihlatud! Selleks imeliseks tähtpäevaks on 06.06.2020 ja minust saab igaveseks tema abikaasa,» jagas Monika tundeküllast hetke oma Instagrami postituses.

Möödunud aasta augusti lõpus teatas paar ka lapseootusest. Instagrami postitatud armsa videoklipiga andsid nad teada, et sündimas on tütar.

«See teekond siiani on olnud minu jaoks väga põnev,» avaldas Monika raseduse alguses, kui võõrale silmale veel midagi näha ei olnud. «Olen üdini tänulik ja siiralt täis õnne, armastust, väsimust ning õnneks ainult vahest ka iiveldust,» naljatas ta. «Mu keha on hetkel tõelises muutumises, hommikul ja õhtul on see ka täiesti erinev.»