MAGUS MUSI ⟩ Ott Leplandi on Eesti Laulu finaalis toetamas ka tema noor pruut

Ott Leplandile elas 22-aastane Andra Järva kaasa juba poolfinaalideski. «Minu elukaaslane toetas mind väga ja ma olen talle ääretult tänulik, et ta oli mulle väga suureks toeks täna,» tunnistas Lepland Elu24-le peale finaalipääsu saamist. Andra istus poolfinaali ajal Leplandi kõrval diivanil ja on ka finaaliks just seal koha sisse võtnud.