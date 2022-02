Kuigi pussitada saanud Priidu Heinroos oli pärast sündmust eluohtlikus seisundis, andis ta täna Elu24-le teada, et kõik on korras ja ta on paranemas. «Tundub, et mingit ohtu ees ei ole enam. Sellest õhtust saan nii palju öelda, et tekkis mingi tüli ja väga ebaarusaadavatel põhjustel mind rünnati,» räägib Priidu.