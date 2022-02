JUBA VARSTI ⟩ Jüri Pootsmann astub Eesti Laulul lavale verivärske looga

«Kirjutasime loo «Jäljed jätsid tuulde» juba 2020. aasta suvel. Kutsusin Andreas Poomi ja Frederik Küütsi endaga Helsingisse ja kirjutasime päev otsa erinevates tubades muusikat. Ütleksin, et sellised loomelaagrid on suisa teraapilised ja õhtul on alati põnev kuulata, mis päeva jooksul valminud on. Kreatiivsus ja produktiivsus ühes,» kirjeldab Pootsmann loo valmimise protsessi.