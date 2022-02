KONDOOMIPÄEV ⟩ Maailm on valmis vastu võtma turvaseksi emotikoni

Teada on, et emotikonid on muutunud seksuaalse sisuga sõnumivahetusel ehk sekstimisel tavapäraseks, küll aga pole olemas head ja levinud emotikoni turvaseksi tähistamiseks. «On aeg loobuda kondoomidega seotud häbimärgistamisest ja muuta turvalisema seksi teemal suhtlemine lihtsamaks. Kondoomiemotikoni kasutuselevõtt kõikidel digiplatvormidel oleks lõbus ja loominguline viis seda teha. Peame rääkima keeles, millega jõuame kõige enam ohustatud noorteni,» ütles AHFi globaalse eestkostetegevuse juht Terri Ford.