VIDEO ⟩ Tantsutüdruk Laura ei hoia tagasi ja näitab New Yorgis oma oskusi

Laura Pakasaar on Viljandist pärit tantsija, koreograaf ja treener. Kuigi viimasel aastal on ta õpetanud eestlannasid kontsadel liikuma, peab ta ennast eelkõige ikkagi tantsijaks, mitte treeneriks, kuna tunneb, et lai maailm vajab veel avastamist.

Hetkel New Yorgis olev Laura on varemgi Ameerikas käinud ja elanud. Pea neli aastat tagasi kolis Laura Ameerikasse. Sellest ajast on tal ette näidata roll maailmakuulsa popstaari Adam Lamberti muusikavideos «Superpower». 2021. aastal kolis Laura Eestisse tagasi, kuid nüüd on ta jälle mõneks ajaks Ameerikas.