Hanna-Maria Sell oli kõigest 23-aastane, kui tema eluküünal kustus möödunud nädala alguses segastel asjaoludel Tallinna vanalinnas Väike-Karja tänava korteris. Surma täpsed asjaolud on tänaseni teadmata ja meedia on siiani vaid spekuleerinud teemal, et tegu oli armastuslooga, mis lõppes hirmsa tragöödiaga. Räägitud on ka Teemu Vasankari relvast, mille läbi mõlemad hukkusid.