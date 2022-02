Meedia esindajatele jäi kohe silma, et kahe riigijuhi kohtumine leidis aset väga suur valge laua taga. Putin istus ühes otsas ja Macron teises, silma järgi olid nad üksteisest umbes viie meetri kaugusel, kirjutab reuters.com.

Sotsiaalmeedias hakati kohe küsima, mis põhjusel Putin ja Macron üksteisest nii kaugele pandi. Arvati nii seda, et Putin üritas oma võimu näidata, kui ka seda, et nad tõesti kartsid, et võivad teineteist koroonaviirusega nakatada.