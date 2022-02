ON, MIDA OODATA! ⟩ Kevade suurim tele-show «Ma näen su häält» toob ekraanile nõukogu Mart Juurest Andrei Zevakinini

Kanal 2 uues suurejoonelises meelelahutussaates «Ma näen su häält» («I Can See Your Voice») tuleb saate võistlejapaaril seitsme tundmatu seast eristada imelise lauluoskusega inimesed andekatest jäljendajatest, kes ei oska tegelikult üldse laulda. Saates osalevale võistlejapaarile on abiks Eesti armastatud staaridest koosnev nõunike kogu, kuhu kuuluvad Tallinna Linnateatri näitleja Evelin Võigemast, meelelahutaja Grete Kuld, räpipundi 5miinust liige Estoni Kohver, humorist ja melomaan Mart Juur ning populaarne juutuuber ja muusik Andrei Zevakin. Saadet juhib Eesti üks parimaid saatejuhte – särav, sõnaosav ja šarmantne Piret Laos.

Võistlejapaarile ja nõunikele esitletakse seitsmest salapärasest tundmatust koosnevat gruppi, kellest igaühte tutvustakse nende elukutse või hobi järgi. Rahalise auhinna võitmiseks peavad kaks arvajat kuue vooru jooksul püüdma kõrvaldada rühmast halvad vokalistid ehk teesklejad, ilma et oleks kuulnud neid kunagi laulmas. Abiks on vaid vihjed ja kuulsustest koosnev nõunike kogu.

Mitu korda eri telesaadetes nõuniku ametit pidanud Mart Juur ütleb uutele kolleegidele ja televaatajatele, et vahel tuleb jälgida detaile ning teinekord paneb kõhutunne õige suuna paika. «Võib olla nii, et kohe kui inimene suu lahti teeb, saad sa aru, kellega võib tegemist olla või tegemist on. Mõne inimese puhul peab aga tõsiselt kangutama. Kindlasti on abiks igasugune ajalooline mälu. Võiksite mäletada Eesti lauljaid või muud ajaloolist, mis võiks mingeid seoseid tekitada,» sõnab Juur.

Nõunike kogu liige, Tallinna Linnateatri näitleja Evelin Võigemast on põnevil, sest saates saab avastada täiesti uusi peidetud talente. «Muusika on olnud kogu aeg minu suur armastus. Loodan kohata saates palju erinevaid uusi ja andekaid lauljaid,» sõnab Võigemast. Neile, kes viisi ei pea, kuid soovivad saates vastupidist muljet jätta, soovitab elukutseline ümberkehastuja, et fake it till you make it ehk teeskle, kuni õnnestub! «Enesekindlus on võti absoluutselt igas olukorras, kui keegi peab olema laval. Isegi kui ei oska laulda, suudab esineja piisava enesekindlusega publikule usutavalt mõjuda,» ütleb Võigemast.

Meelelahutaja Grete Kuld peab ennast heaks inimeste tundjaks ja nende läbinägijaks ning loodab, et suudab arvajatele piisavalt palju abiks olla. «Olen vaadanud teiste riikide versioone saatest «Ma näen su häält» ning pean ausalt ütlema, et lauljatest teesklejate eristamine ei ole üldse nii lihtne, kui esmapilgul teleekraanilt tunduda võib,» sõnab Kuld.