KLASS OMAETTE ⟩ Moldova valis oma eurolaulu tõeliste pärlite seast

Kahe looga Eurovisioonile pürginud Sasha Bognibovi lood paistavad silma omapäraste pealkirjade poolest. Üks mehe lugu kandis pealkirja «My Friend is Gay» ehk «Minu sõber on gei», teine aga «(I Just Had) Sex with Your Ex» ehk «(Ma just) seksisin su eksiga». Ei teagi, kas lood on inspireeritud elust enesest või kujutlusvõime viljad.