HULL VÄRK ⟩ Krüptohundid keerasid omavahel tülli: see on alatu laim ja vaenu õhutamine!

Krüptorahasse investeerivaid inimesi koondav grupp keeras posu asjaarmastajatega tülli. Grupi esindajad väidavad, et liikmed visati välja signaalide grupist väljasaatmise tõttu. Kinga saanud indiviidid ütlevad aga, et võttes arvesse asjaolu, et gruppi sissesaamise eest maksti raha, ei saadud sealt piisavalt.