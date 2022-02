VIDEO ⟩ Muski SpaceX saatis hiljuti 49 satelliiti kosmosesse, päikesetorm hävitas neist 40

Asjatundjate sõnul tabas satelliite väga võimas Päikeselt pärit laetud osakeste voog ehk päikesetuul ja need põlesid Maa atmosfääris ära või põlevad seni, teatab afp.com.

SpaceX on saatnud Maa orbiidile üle 2000 Starlinki satelliidi ja seega ei ole 40 satelliidi kaotamine üle mõistuse suur kahju. SpaceX-i eesmärk on saata kosmosesse 12 000 kommunikatsioonisatelliiti.

Osa Starlinki satelliite kanderaketi Falcon 9 ninas Floridas Canaverali neemel Kennedy kosmosekeskuses. Foto on tehtud 16. mail 2019

USA kosmoseagentuuri NASA teatel on Muski Starlinki satelliidid näha kosmosefotodel ja need võivad raskendada meie planeedile potentsiaalselt ohtlike asteroidide kindlaks tegemist.

Starlink on globaalne internetiteenus, mille taga on suur hulk väikeseid kommuniktasioonisatelliite, mis on Maale üsna lähedasel orbiidil.