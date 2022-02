TEEB KADEDAKS ⟩ Beebilõust naudib koos kallimaga puhkust paradiisis

Martinique'i saar on Prantsusmaa ülemerepiirkond ning sellest on paadisõidu kaugusel ka näiteks Dominica ja Saint Lucia saar, mis pakuvad avastamisvõimalusi. Instagramist tundub, et paarike võttis ette ka teekonna lähedastele saartele.

Ehkki reisipildid on imelised, siis puhkus ei alanud sugugi roosiliselt. «Eile hommikul kell kuus pidi lend olema. Meil olid PCR-testid, mis olid tehtud vähem kui 48 tundi enne väljalendu,» rääkis Ingrid. Ta lisas, et lennujaamas oli veel umbes kaheksa inimest, kellel kõigil oli nõutud test tehtud.

Väidetavalt oli just Prantsuse saatkonnast tulnud info, et test peab olema tehtud vähemalt 48 tundi enne. «Kedagi meist ei lastud lennukile, sest neil oli info, et see aeg on 24 tundi. Meid jäeti maha,» nentis ta, öeldes, et pidid ostma uued piletid. «Täna ei tahtnud keegi neid teste näha,» olid nii Ingrid kui Andrus hämmingus.