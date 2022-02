Kokku juba neljal korral Eesti Laulu laval üles astunud Stefanit peetakse tänavu võistluse favoriidiks. Ka laulja isa usub, et just see aasta on Stefani aasta. Elu24 uuris Stefanilt tähtsa finaalõhtu eel, kuidas muusika laulja ellu jõudis, mil viisil tema Eesti Laulu teekond algas ja mida peab ta oma edu puhul oluliseks.