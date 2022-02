MÄRKIMISVÄÄRNE ⟩ Eesti artist Rozell põrutab märtsis Briti bändiga võimsale areenituurile

Viljandist pärit muusikaprodutsent Hans Noormets, artistinimega Rozell, on välismaal tuntust kogunud juba aastaid. Märtsis astub Rozell Suurbritannia suurimatele areenidele ja seda tuntud Briti poistebändi The Wanted erikülalisena. Eesti muusik osutus valituks ligi tuhande potentsiaalse soojendusartisti seast.

Viis aastat tegutsenud The Wanted tegi 2014. aastal pikema pausi, kuid naasis möödunud aastal muusikamaastikule. Märtsis antakse Suurbritannias 12 suuremat kontserti, sealhulgas legendaarsel Londoni O2 areenil. Viimane mahutab 20 000 külalist ja seal toimus 8. veebruaril Briti muusikaauhindade suurejooneline gala.

«Meeletu. Ei oska seda sõnadesse panna, kui õnnelik ja valmis ma selleks tuuriks olen,» teatas Rozell ühismeedia vahendusel.

«Bände ja artiste, kes nii suurele tuurile tahtsid minna, oli umbes tuhat. Aga The Wantedi enda sõnul olin nende lemmik.» – Rozell

Suures plaanis algasid ettevalmistused tuuriks juba ammu. «Oleme olnud viimasel aastal ja natuke peale Inglismaal väga edukad, oleme saanud palju toetust ja eks ikka üks hetk on loogiline, et viime asjad järgmisele tasandile,» avaldas Rozell Elu24-le.

Sügisel tegi Rozell Suurbritannias pisikese klubituuri. «Selle raames sain natuke vaadata, mis ja kuidas asjad toimuvad. Nüüd on minu tiim olnud suhtluses The Wantediga ja osutusin valituks. Bände ja artiste, kes nii suurele tuurile tahtsid minna, oli umbes tuhat. Aga kuna The Wantedi enda sõnul olin nende lemmik, siis ka mina nendega tuuritama lähen,» rõõmustab ta.

Kuigi Rozell end The Wantedi fänniks ei nimetaks, on ta nende lugu «Glad You Came» kuulanud korduvalt. (Kusjuures selle loo 2011. avaldatud muusikavideot on Youtube'is vaadatud üle 220 miljoni korra.) Küll aga on poistebändi fännid eestlase ühismeedias juba üles leidnud. «The Wantedi ja HRVY megafännid on juba Instagramis kirjutanud ja on täitsa hullud,» ütleb ta muigega.

Lavahirmu Rozell enne esinemisi ei tunne. «Olen terve aeg teadnud, et varem või hiljem olen artist suurtel areenidel. Mul on hea meel, et aeg on sealmaal, kus saan end tõestada kümnete tuhandete ees, tegelikult saja tuhande ees.» Ta lisab, et esinemiskohad on lausa metsikud: «Inglismaa kõige suuremad siseareenid ja kõige tuntumad samuti.»

«Olgugi et Eesti artist ei ole kunagi nii mainekast ja suurest tuurist osa võtnud, on see siiski meie jaoks alles algus,» lisab ta lõpetuseks.