VIDEO ⟩ Eesti Laulu finaali pääsenud Zevakini üks fänn hääletas kokku 180 korda

5. veebruaril Eesti Laulu teisest poolfinaalist edasi pääsenud Andrei Zevakin ja Grete Paia jäid oma esitusega väga rahule. Paia rõõmustab aga kõige enam selle üle, et saab taas esineda. «Mina olen väga-väga tänulik, sest äkki ma saan ka normaalse häälega laval laulda,» nentis Paia, kes oli teise poolfinaali ajal veidi tõbine.

Loomulikult rõõmustab lauljaid see, et finaalis on saalis ka publik. «Oi, kuidas ma ootan,» ütles Paia, kes pole saanud ammu suure publiku ees esineda.