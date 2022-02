Advokatuurist välja arvatud Robert Sarv asutas omanimelise osaühingu: minu jaoks ei muutu tegelikult midagi

«Head sõbrad, võite olla sada protsenti kindlad, et olete hoitud ja heades kätes ka praegu. Ka siis, kui ma pole advokaat. Ma ei kaotanud täna (teisipäeval – toim) enda kümne ja poole aastast kogemust, teadmisi, tahet ja oskuseid. Mind kirjutati lihtsalt välja seriaalist «Eesti Advokatuur». Nüüd saan rahulikult tegutseda, seista inimeste õiguste eest ja ei pea kartma, et pean tõe rääkimise eest advokatuurile raha maksma. Ma ütleks, et win-win-olukord,» teatas Sarv teisipäeva õhtul ühismeedias.

Sarv tõdes, et tema jaoks polnud see üllatus. «Küll aga oli väga ebameeldivaks üllatuseks see, mida tegi advokatuur ehk kuidas saab niimoodi noa selga lüüa. Kell 15.51 helistab mulle väriseval häälel kantsler. Soovib isegi kõike head. Ma soovin talle vastu kõike paremat. Arvan, et ongi kõik,» ütles ta ning lisas, et sellele järgnes hoopis ühekülgne, õel ja eksitav pressiteade.