VIDEO ⟩ Saksamaal uuritakse, kas 400 kilomeetrit tunnis sõitnud miljonär rikkus seadust

58-aastane Passer sõitis Bugatti Chironi sportautoga ja võttis oma kihutamise videole, postitades selle hiljem Youtube’i. Lisaks sellele on Tšehhi päritolu jõukuril videoid ka oma teistest kihutamistest, teatab afp.com.

Video ühes lõigus on näha, et mehe auto spidomeeter näitas Berliini ja Magdeburgi vahelisel teelõigul kiiruseks 417 kilomeetrit tunnis. Magdeburg asub Berliinist lääne suunas 156 kilomeetri kaugusel. Mehe sihtkohaks oli Hannover, mis on Berliinist 286 kilomeetri kaugusel.