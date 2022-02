ARMAS KLÕPS ⟩ Äsja emaks saanud suunamudija Sonja Malinen jagas esimest kaadrit uuest ilmakodanikust

Sonja kallimaks ja lapse isaks on Mac Tuvi, kes on tantsija Monika Tuvi vanim poeg.

Sonja kohtas Maci 17-aastaselt ja rääkis Elu24-le, et igas suhtes olulised ühised eesmärgid ja tulevikuplaanid. «Paarina koos olles tuleb teha kompromisse, teineteist usaldada, mõista ja kõiges toetada. See aitab ära hoida vähese tähtsusega probleemid ning ebavajalikud pinged suhtes.»

Lapsevanemaks tahtsid mõlemad saada just noorelt. «Hirmu pere loomise osas meil ei olnud, sest teadsime varakult, et soovime üsna noorelt pere luua, ning aeg ja õige kaaslane said sellele määravaks.» Rasedusest Sonja enne lapse sündi aga rääkida ei soovinud. «Otsustasime, et lapseootusega seotud kogemusi jagan pigem mõne aja pärast peale lapse sündi. Siis on hea ning kindel tunne sellele imelisele ajale tagasi vaadata,» rääkis Sonja jaanuari alguses.