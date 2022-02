Särtsakas ja alati positiivne Irina Haak (50) on laval säranud juba pea 40 aastat, poole sellest ajast kabareetähena. Nüüd on legendaarne kabareetäht asendamatu osa Starlight Cabaret' revüüteatri sõudest. Kuid Irina enda sõnul on ta rambivalguses hoopis teistsugune inimene kui lava taga.

Põhikoolis käis Irina balletikoolis, kuid leidis aega ka laulmiseks. «Mulle muusikaõpetaja kogu aeg ütles, et mul on nii lahe hääl. Mul oli kogu aeg selline veidi madalam hääl, isegi väiksena,» rääkis Irina, kelles tärkas lavapisik muusikali nähes. «Mäletan, et käisin vanematega linnahallis Peterburist tulnud muusikali vaatamas. Suled, säde, kankaan, see oli küll vau-efekt.»