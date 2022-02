GALERII ⟩ Uue seriaali «Armastus» esilinastus tõi kohale värvikireva seltskonna

«Armastuse» režissöör, lavastaja ja üks stsenaristidest Henrik Normann kinnitab, et tegemist on imekauni ja romantilise noorte armastuslooga. «See on nagu muinasjutt, milles me kõik osaleda sooviks. Ilus nii sisult kui ka vormilt, tõestades, et armastus esimesest silmapilgust on võimalik!»