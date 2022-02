NAISELIKKUS KUUBIS ⟩ Eeva Esse jagas fännidega tõeliselt šikki kaadrit

Armastatud telenägu Eeva Esse jagas ühismeedias pilti, millel ta näeb välja tõeliselt šikk! Foto pealkiri on aga omal moel vallatu: «See pilk, kui ma toitu näen!». Toit on ilmselt küll viimane asi, mis kõnealust fotot vaadates meelde tuleb!

Eeva esse pakub koos Carola Madise ja Kristel Aaslaiuga igal nädalal ka teleekraanil vaatajatele meelelahutust. Nimelt otsustasid nad möödunud sügisel üheskoos, et lähevad kohale ning vaatavad, mida on Islandil kolmele Eesti naisele pakkuda. Nüüd saavad kõik huvilised nende seiklusele Kanal 2 vahendusel kaasa elada.

«Me tegime tervele Islandile ringi peale ja asju, mida seal tasub vaatama minna, on nii palju,» meenutas Carola Madis Elu24-le antud intervjuus värsket reisikogemust. «Igas Islandi nurgas on mingisugune koht, mis väärib külastamist.»

Eeva Esse sõnul on enamasti mõistlik Islandit suvel külastada. «Kes tahab minna Islandile – ma arvan, et kõik tahavad, sest Island on lihtsalt imeline –, minge suvel! Suvel on valge ja saab kogu aeg igal pool ringi käia, vaadata, nautida. Aga meie läksime sinna talvel, sest meile meeldivad ekstreemsused: me peame ennast ju ikkagi proovile panema,» selgitas Esse. Üks argumentidest, mis kõneleb talvise reisi kasuks, on tema sõnul kindlasti virmalised.