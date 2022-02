On, mida oodata ⟩ Elektroonilise tantsumuusika superstaar DJ Tiësto kütab juulikuus kuumaks Tallinna lauluväljaku

Tiësto on artist, kes üleliigset tutvustamist ei vaja – teda peetakse elektroonilise tantsumuusika üheks parimaks tegijaks. Rahvusvahelisel areenil tegutsev DJ ja produtsent on karjääri jooksul viinud koju mitu mainekat Grammy auhinda ning toonud kuulajateni hulganisti plaatinastaatuse saavutanud tantsuhitte.

Hollandist pärit elektroonilise muusika produtsent Tiësto on müünud üle 36 miljoni albumi ja tema tegemisi jälgib üle maailma enam kui 30 miljonit fänni. Rahvusvahelise ikooni tähelepanuväärsed teosed hõlmavad lugematuid albumeid, singleid, remikse ja palju muud, mis on kõigil platvormidel kogunud kokku üle kaheksa miljardi kuulamise.

Tiësto viimase aja suurima tähelennu teinud lugu «The Business» domineeris pikalt ka Eestis raadioeetri edetabeli esikohal. Sellele järgnes koos Ladina-Ameerika artistiga Karol G ilmunud singel «Don't Be Shy».

Tema värskeim lugu «The Motto», millel teeb kaasa lummav popartist Ava Max, on kolmas singel Tiësto tulevaselt stuudioalbumilt. See on raputanud edetabeleid ja raadioeetrit üle kogu maailma.