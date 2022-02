«Naljaga pooleks ma ütleks, et parim, mis mees saab oma naise jaoks teha raseduse ajal, on jääda rahulikuks ja kui vähegi võimalik, siis alati oma naisega nõustuda,» naljatab fitnessistaar ja personaaltreener Egle Nabi, kes alles hiljuti tõi ilmale kolmanda võsukese.

15. jaanuaril pisitütre ilmale toonud Egle Nabi sõnab, et praegu läheb kogu perel hästi ning ühiselt kohanetakse uue elukorraldusega. «Naljaga võiks öelda, et tundub, nagu tütreke oleks teise kliimavöötmesse sündinud. Eesti öötunnid ei tähenda tema jaoks küll midagi,» naerab Egle, sest õhtuti pisike elavneb ning ööd on tema jaoks pigem väga aktiivsed.