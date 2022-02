Rohkelt pisaraid valanud Maian ei soovi enam Eesti Laulul osaleda: ei ole ma rahva lembelaulik

«Aitäh eelkõige mu perele, aitäh mu sõpradele, ma ei suudaks ilma teieta seda kõike mitte kuidagi teha. Mis siis edasi? Puhkan ja mõtlen natuke. Annan endale aega ning eks seda mõtlemisainet on ka küllaga!» tunnistab Maian ühismeedias.

Kõigepealt reisib laulja natukene lootuses, et ehk teeb soe päike talle ühe pika pai. «Tänase seisuga olin ainuke Eesti Laulu lugu Spotify chart'is (edetabelis – toim), 5. kohal kõigist Resti lugudest. See on mega tore.»

«Ja kuidas ma praegu ennast tunnen? Eks ikka nukralt. Kuna kõik juba näinud, kuidas ma eetri lõpus nutan, siis mainin ka, et need pisarad ja kurbus on päris. Nutmine oli esimene reaktsioon, mis välja tuli ja nii see läks,» tunnistab laulja. Pärast saate lõppu oli ta enda sõnul ka natuke õues ja Eestimaa karge õhu tõttu ei ole nägu vähemalt väga paistes. «Käisin täna perega hessis ja sõin voodis burksi. «The Tinder Swindler» on haige film ja mõtlesin, et kuigi mu üks suur unistus purunes, siis vähemalt ei ole ma mingi tolguse pärast pool miljonit võlgades.»