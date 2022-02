Esmaspäeval toimus Harju maakohtus istung, kus osalesid mõlema poole esindajad. Kohtuistungi alguses väljendas Oleg Kozlovi esindaja Ilya Zuev pahameelt selle üle, et istungil osales ajakirjanik. «Mina olen selle vastu. Tegemist on privaatsete andmetega ja ma arvan, et see rikub minu kliendi õigusi,» põhjendas ta. Seejärel tegi Zuev kohtule ettepaneku arutada asja kinnisel istungil.