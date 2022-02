ARMAS KLÕPS ⟩ Kylie Jenner sünnitas maagilisel kuupäeval teise lapse

24-aastane Kylie Jenner teatas pühapäeval Instagramis, et sünnitas 2. veebruaril oma teise lapse. Naine jagas uudist mustvalge fotoga, millel on näha vastsündinu käsi. «💙 2/2/22,» kirjutas naine postituses. Lisaks paljastas Jenner, et vastsündinu nägi ilmavalgust päev pärast 4-aastase tütre sünnipäeva.

Jenneri esindaja kinnitas väljaandele People, et staar sünnitas poja.

Kardashianide klanni liikmed postitasid pildi kommentaaridesse ka oma õnnesoovid. «Kahe lapse emme,» kirjutas Kourtney Kardashian. Kris Jenner märkis kommentaarides, et tegemist on pisikese beebi-pirukaga.

Kylie Jenner kinnitas septembris, et on taas lapseootel, kuid fännid olid selles veendunud juba varem. Selle oli südameasjaks võtnud üks TikToki kasutaja, kelle sõnul postitas Kylie sotsiaalmeediasse möödunud suvel vanu videoid, mil kõht veel lame oli. «Minu teooria on, et Kyliel ja Travisel on järgmine laps tulemas,» kostis fänn.

Kylie Kristen Jenner on Ameerika Ühendriikide tõsielustaar, ettevõtja ja modell.