Kas «Seks ja Linna» järjeserialile tuleb ka teine hooaeg?

Seriaal «And Just Like That» toodi ekraanidele teadmisega, et seda on ja jääb vaid üks hooaeg. Nüüd kui see sai aga tohutult vaatajaid, usutakse, et uus hooaeg on juba töös.

Hetkel pole veel kinnitatud, kas seriaali teist hooaega tuleb. Saatejuht Michael Patrick King aga kiusab vaatajaid minides, et ta oleks sarja jätkamisest huvitatud. Tema arvates ei tundu ükski nende seni tehtu ei algus, keskpaik ega lõpp. Ta rääkis ka,et ta ei näe põhjust mitte jätkata, kui neil on rohkem lugusid rääkida.

HBO Maxi sisujuht Casey Bloys kaalus ka teise hooaja võimalust, öeldes Vulture'ile , et saate tulevik pärast esimest hooaega sõltub tõesti juhtivate daamide huvist, kirjutab ajakiri Hello!.

Bloysi sõnul vajab see osatäitjatega pikemat vestlust, sest esimese hooaja tegemisel olid paljud pidevalt hõivatud muude asjadega. «Me pole midagi otsustanud ega teinud. Ma jätan selle nende enda otsustada, mida nad teha tahavad, kuid ma olen nende tehtu üle väga rahul,» lisas ta.

Us Weekly teatas aga detsembris, et saate kallal töötava isiku sõnul on arutelud edasiste hooaegade üle peatunud pärast tõsiste süüdistuste esitamist näitleja Chris Nothi vastu . Kuigi tema tegelane, Carrie abikaasa Mr Big suri sarjas avaosas, tundub, et tema seotus saatega on seadnud ohtu rohkemate osade võimaluse.

Kolm naist olid esitanud Nothi vastu süüdistused vägistamise eest.

Sarah Jessica Parker ja Chris Noth «And Just Like That võtetel. FOTO: RW/MediaPunch via www.imago-images.de/ Scanpix

Pärast süüdistuste ilmsikstulekut avaldasid Sarah Jessica Parker, Kristin Davis ja Cynthia Nixon ühisavalduse, milles seisis: "Meil on Chris Nothi vastu esitatud süüdistused kuuldes sügavalt kurb. Toetame naisi, kes on endast välja astunud ja oma valusaid kogemusi jaganud. Teame, et see peab olema väga raske asi, ja kiidame neid selle eest."

Sellest ajast peale pole saate uuendamise oleku kohta uudiseid olnud, kuid vaadake siia tagasi, sest hoiame teid kindlasti kõigi arengutega kursis.