RAEV TIKTOKIS ⟩ Multifilmi «Laula» tegelast naeruvääristatakse videotes ja sellega kogutakse miljoneid vaatamisi

Klipp multifilmi tegelasest, elevant Meenast, kes laulab oma vanaisale sünnipäevalaulu, on kogunud TikTokis miljoneid vaatamisi, sest seda kasutatakse ära naeruvääristavas võtmes.

Paljude arvates on Meena selline, kes otsib salakavalalt liigset tähelepanu ja tahab olla kõige parem.

Klipp on pärit 2016. aasta animafilmist «Laula», mis räägib loomade lauluvõistlusest. Film teenis Forbesi andmetel üle maailma 150 miljonit dollarit tulu ja selle järg «Laula 2» ilmus 28. jaanuaril 2021.

Mitmed TikToki kontod on loodud just selleks, et Meena üle nalja heita. Sellised on näiteks kontod Meenathegoofypickme, millel on ligikaudu 33 800 jälgijat, ja Elephantfromsinghater, millel on umbes 9000 jälgijat. Filmis Meenale hääle andnud USA laulja Tori Kelly ühines samuti trendiga, pilgates oma tegelast ja nimetades teda «tähelepanu otsijaks».

Meenat kritiseerivad videod viitavad enamasti hetkele filmis, kus Meena perekond kingib vanaisale sünnipäevatordi ja Meena laulab neist kõigist üle. See stseen on pannud inimesi Meenat võrdlema nn vali-mind-tüdrukuga, mis viitab kellelegi, kes soovib meeleheitlikult tähelepanu saada. Meena kasutab nende sõnul seda sündmust ettekäändena, et kõik pilgud endale tõmmata.

Paljud TikToki kasutajad on saanud populaarseks just tänu sellistele videotele. Tihtipeale lisatakse klipile ka tekst, mis väljendab pettumust Meena käitumise üle. Teised aga väidavad, et Meena kriitika on ebaõiglane ja isegi suur probleem meie ühiskonnas, kirjutab Insider.

TikToki kasutaja Nirupam Dhakal postitas 26. detsembril oma kontole video, milles ta paneb oma näo ette Meena pildi ja ütleb: «Kas me saame rääkida, kui ekstra see l**s on? Ta tegi seda liiga palju terves filmis. Liiga palju. Ta muutis oma häält.»

Siiski arvab Dhankal, et paljude kommentaaridega on liiale mindud, eriti nendega, kus on ette võetud isegi elevandi välimus. «Kuna olen ise paks, on raske näha, et kedagi või midagi naeruvääristatakse kaalu pärast. See ei tohiks kunagi olla okei,» ütles noormees.

«Inimesed arvavad ilmselt, et on okei, kui Meena üle nalja tehakse, sest ta on lihtsalt multikategelane, ja nad arvavad, et pole kedagi, keda solvata. Aga meid, suuremaid inimesi, naeruvääristatakse pidevalt meie kaalu pärast ja on imelik näha, kuidas lõbus meem selliseks muudetakse,» lisas ta.

Mõned TikToki kasutajad näivad olevat Dhakaliga nõus, kommenteerides Meena-teemaliste postituste all, et inimesed on läinud liiga kaugele, ja paludes kõigil Meena rahule jätta.

Režissööriks pürgijana ütles Dhakal, et filmide kohta levivad meemid võivad näidata, kuidas kinol on jõud ühendada, aga ka lahutada.