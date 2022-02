VIDEO ⟩ Ansambel Black Velvet jagab esinemismuljeid: kuulsime plaksutamist ja karjumist

Black Velveti liige Sulev Lõhmus räägib: «Väga meeldis esineda. Mul on väga tükk aega sellest möödas, mil viimati suurel laval esinesin. Mul oli väga hea ja mõnus feeling. Sain anda energiat rahvale.» Bändikaaslane Sven Lõhmus ütleb, et kuigi rahvast saalis ei olnud, andis palju juurde vaatajate kohalolek läbi tele, arvuti ja nutitelefonide. Lauri Liiv toob välja ühe toreda asjaolu: «Väga sümpaatne oli see, et kuigi lava ja green room-i vahel oli sein, siis oli tajutav, kui laul ära lõppes. Teiste lauljate toetus oli väga tore. Plaksutati ja karjuti ka. Teiste lauljate toetus oli väga tore.»