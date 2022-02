PÖÖRANE TÜLI ⟩ Tõsielustaar Kim Kardashian eksmehest: tema kinnisidee on meid kontrollida

Ameerika tõsielustaari, modelli ja ärinaise Kim Kardashiani ja muusik Kanye Westi abielu jõudis lahutuseni 2021. aastal, mil abielu oli kestnud peaaegu seitse aastat. Endisel paaril on neli last – North (8), Saint (5), Chicago (4) and Psalm (2). Kasvatusalased küsimused tekitavad aga vaidlusi, mida läbi sotsiaalmeedia lahendada püütakse.

Kanye West kirjutab oma Instagrami kontol: «Kuna tegemist on mu esimese lahutusega, pean ma teadma, mida peaksin ma tegema, kui mu tütrele on tehtud TikToki konto ilma minu nõusolekuta?» West viitab TikToki reeglile, mille kohaselt ei tohi seda rakendust kasutada alla 13-aastased. Nii noored võivad kasutada ainult Tik Tok for Younger Users versiooni. TikTokis videosid tegev North on 8-aastane.