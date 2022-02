Soome koluminist: Vladimir Putin saabus Pekingisse ja kohe hakati ta taldu lakkuma

Knuuttila jätkas, et tegemist oli räige tallalakkumisega, mis tekitas Putinis hämmeldust ja ta vastas lühidalt, et on väga hästi mängivad jäähokimängijad ja nende treenerid.

Knuuttila arvab, et kui Putin oleks olnud aus, siis oleks ta vastanud nii: «Saladus on see, et minu võistkonnakaaslased on Pavel Bure ja Vjatšeslav Fetissov, kes on jäähokilegendid. Kannan hoolt selle eest, et vastaste kaitsjad ja väravaht teaksid, kus nende koht on».