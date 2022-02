FOTOD JA VIDEO ⟩ Marokos üritatakse juba mitu päeva päästa 32 meetri sügavusse kaevu kukkunud poissi

Viieaastane Rayan kukkus veest tühja kaevu 1. veebruaril Põhja-Marokos Chefchaoueni provintsis Bab Berredi lähedal. Kuna last ei ole veel pinnale saadud, lasid päästjad talle alla hapnikku, vett ja süüa. Lisaks hüüdis laps midagi, mille järgi nad teavad, et ta on elus, teatab theguardian.com.