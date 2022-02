Eesti Laulu esimeses poolfinaalis esinedes tõusis Elina Nechayeva oma loo haripunktis sõna otseses mõttes lae alla. Kahjuks ei läinud aga muljetavaldav hetk nii ladusalt, kui võinuks, ning lauljanna sai vigastada. Nechayeva sõnul jäi proovidest väheseks, kuid ta lubas, et finaaliks on see viga parandatud.